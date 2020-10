tmw Atalanta, Ilicic sta per tornare. Gasperini: "Sono stato tra i più scettici, ma ora sono fiducioso"

"Ilicic torna. Sono stato tra i più scettici, ma ora sono fiducioso perché sta dando delle risposte incredibili, penso che tornerà molto presto". parla così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Milano: "Se ripercorro questi anni ci sono tante cose incredibili. Come ad esempio le partite giocate in stadi non nostri, senza pubblico, ma la squadra è cresciuta e i valori si sono trasmessi tra i giocatori, anche tra chi non è bergamasco o italiano. Lammers e Miranchuk hanno già capito lo spirito di appartenenza".

