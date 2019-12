Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo neanche 6 mesi, l'avventura bergamasca di Simon Kjaer è già arrivata ai titoli di coda. Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni riguardanti il possibile addio del danese alla Dea già nella sessione di gennaio. E un ulteriore indizio verso questa ipotesi è arrivato ieri dalla cena di natale della squadra, a Villa Castelbarco, dove Kjaer non era presente. L'assenza potrebbe essere giustificata anche da motivi familiari e non necessariamente legata a questioni sportive, ma col mercato che si avvicina sempre di più anche un dettaglio del genere non passa inosservato.

Al difensore, nelle ultime ore, è stato accostato anche il Bologna.