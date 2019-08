Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di domani sarà una giornata molto importante per il futuro di Diego Laxalt all'Atalanta, in prestito dal Milan. Come anticipato già stamattina è infatti previsto l'appuntamento tra le parti per trovare la soluzione per il passaggio in prestito dell'uruguayano a Bergamo, con l'esterno che ritroverebbe Gian Piero Gasperini che lo ha già avuto a Genova. Già in giornata potrebbe arrivare la fumata bianca.