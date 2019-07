TMW - Atalanta, Masiello: "Felici di giocare la Champions a San Siro"

Fonte: Patrick Iannarelli

Presente nel ritiro di Clusone, il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha parlato ai cronisti presenti: "Questo è sicuramente un ritiro diverso, dal sapore diverso, lo sappiamo. Lo dobbiamo affrontare però senza avere il macigno della Champions nella testa".

La Champions a San Siro: "Da un lato siamo felici, giocheremo vicino a casa, e questa è un'ottima cosa per l'aspetto organizzativo, per gli spostamenti e per il recupero fisico e mentale. Il parere contrario dei tifosi di Milan e Inter? Ognuno la vede a modo suo, non mi permetto di giudicare. Noi siamo contenti perché Inter e Milan ci sono venute incontro, un gesto importante".

Sul prossimo campionato: "Sarà una lotta aperta fino alla fine, sappiamo che le squadre si rinforzeranno. E inoltre avranno un occhio di riguardo verso di noi che da tre anni siamo la sorpresa d'Italia".

Sull'arrivo di Muriel: "E' un giocatore che temevamo, e tra l'altro ci ha fatto sempre gol. Speriamo che adesso il nostro attacco sia ancora più prolifico".

Un parere sulla difesa: "Chi ha giocato nello scorso campionato ha dato il suo contributo alla grande. Qui si pensa con il "noi". Siamo inoltre agevolati nel continuare a giocare con Gasperini".