TMW - Atalanta, Masiello: "Una vittoria che attendevamo da 13 anni"

Fonte: dal nostro inviato Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria senza discussioni per l'Atalanta nel derby contro il Brescia. Nel dopopartita per la Dea prende la parola Andrea Masiello: “È una vittoria importantissima, aspettavamo questo derby da tredici anni ma l’abbiamo interpretato bene e con tantissime occasioni da gol. La traversa di Balotelli ci ha dato un po’ di angoscia, ma siamo stati bravi a rimanere in partita anche se potevamo chiuderla prima. Dalla Champions ci portiamo dietro tanto, questa è una soddisfazione, tutta la città ci teneva molto. L’unica nota negativa è che non avevamo i nostri tifosi al seguito, ci immaginiamo che al ritorno a Bergamo ci sarà la festa come è giusto che sia. Siamo stati bravi ad affrontarla con il piede giusto, il Brescia era costretto a vincerla e noi lo stesso, non era facile ma siamo stati bravi e la vittoria è meritata. Abbiamo numero straordinari, quest’anno meglio degli altri anni. Giocheremo col Verona come fosse una finale. L’aspetto fisico è importante e noi stiamo bene, possiamo giocarne tante ravvicinate”.