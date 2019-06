TMW - Atalanta, non solo club italiani: su Barrow c'è anche il Reims

Non solo Serie A per Musa Barrow, attaccante in uscita dall'Atalanta. Nei giorni scorsi si è parlato delle tante richieste da parte di club italiani ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul gambiano si sta muovendo anche il Reims, pronto all'offensiva per portare lo stesso Barrow in Ligue 1 anticipando la folta concorrenza.