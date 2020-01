TMW - Atalanta, sprint per Bellanova: prossimi giorni decisivi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo di scena per il futuro di Raoul Bellanova. Il terzino del Bordeaux sembrava essere destinato all’Hellas Verona, ma nelle ultime ore l’Atalanta ha provato ad inserirsi in maniera decisa e ha superato i rivali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il classe 2000 sarebbe un’esplicita richiesta di Gasperini che vorrebbe un giocatore con grandi doti di corsa come l’ex Milan. I nerazzurri stanno dunque provando lo sprint e Bellanova potrebbe firmare a giorni.