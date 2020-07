tmw Atalanta, TAC negativa per Muriel: solo alcuni punti di sutura. Recuperabile per sabato

Sospiro di sollievo per Luis Muriel. La TAC alla quale si è sottoposto il colombiano dopo il trauma cranico riportato a seguito di una caduta in casa, ha infatti dato esito negativo. Alcuni punti di sutura in testa per l'attaccante, che potrebbe comunque recuperare per la sfida di sabato dell'Atalanta contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Stasera, per la gara contro il Brescia, Gasperini non potrà fare affidamento su di lui.