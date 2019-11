TMW - Atalanta, Toloi: "Peccato per oggi, con il Man City possiamo rialzarci"

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, parla così in zona mista dopo la sconfitta interna dei suoi, battuti dal Cagliari nell'incontro dell'ora di pranzo: "Difficile da commentare, anche il secondo tempo non è stato positivo. Giocare con l'uomo in meno non è facile, anche se abbiamo comunque creato occasioni e se fossimo stati più lucidi potevamo anche cambiare il risultato. Dispiace perché era una partita importante che volevamo vincere. Dobbiamo guardare cosa è stato fatto bene e cosa è stato sbagliato prima di pensare alla prossima. Abbiamo avuto qualche pallone per fare gol, abbiamo combattuto tutti ma cercheremo di migliorare".

C'era l'espulsione di Ilicic? "Non mi sembrava una botta pesante ma non lo so. Nel calcio le cose succedono troppo velocemente, non ho neanche visto bene".

Ora il Manchester City. "Abbiamo meritato di giocare partite così prestigiose, ne siamo felici e possiamo fare bene. Giochiamo bene, e da domani guarderemo cosa è successo oggi assieme al mister. Col Manchester possiamo fare bene, con i nostri tifosi al nostro fianco. Dobbiamo stare concentrati, non mollare nell'aggressività e nelle marcature. Sicuramente faremo meglio. Loro hanno tanti grandi giocatori in ogni ruolo. Sterling ha grande velocità...".

Si aspettava una reazione così? "Sì, noi ci crediamo sempre. Ci è mancato solo il gol, abbiamo avuto anche buone chance".