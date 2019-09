TMW - Atletico-Juve, altra panchina per Bernadeschi. Gioca Cuadrado

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sarà l'attesa chance dal primo minuto per Federico Bernardeschi, che partirà dalla panchina anche nella sfida di stasera tra Juventus e Atletico Madrid, esordio in Champions League 2019/20 per entrambe le formazioni. Al posto dell'italiano, stando a quanto da noi raccolto grazie all'inviato a Madrid, dovrebbe esserci Juan Cuadrado al fianco di Cristiano Ronaldo e Higuain. A breve sono comunque attese le formazioni ufficiali della sfida: seguitela LIVE su TMW, a seguire approfondimenti, interviste e pagelle.