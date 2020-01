Fonte: Alessandro Rimi

Premio "Sguardo al futuro" per il ds dell'Inter, Piero Ausilio. A Milano presenti anche Sebastiano Esposito e il responsabile del settore giovanile nerazzurro: "Cosa ostacola la crescita dei giovani in prima squadra? Bisogna sempre considerare che tutte le realtà sono diverse - dice Ausilio -. E' evidente ad esempio come per l'Atalanta sia più facile inserire giocatori giovani piuttosto che per l’Inter o per il Milan, perché comunque ci sono meno pressioni e aspettative. C'è una grandissima qualità All'Atalanta, e si vede anche dai risultati, ma è normale che la competitività che si trova nei grandi club sia diversa, quindi bisogna usare altri percorsi per far arrivare i calciatori giovani in prima squadra. Noi ci stiamo provando perché la società crede nel vivaio e c'è un allenatore coraggioso come Conte, come ha dimostrato con Esposito, Dimarco e Bastoni e tanti altri giovani che presto saranno inseriti. Così come succederà al Milan".