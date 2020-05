tmw Avv. Bozza: "Champions avanti con A ferma? Acquisti '20-21 non potrebbero giocare"

La Serie A si ferma, la Champions League continua. È uno scenario possibile, anche se al momento sul fronte del campionato nazionale non vi sono aggiornamenti. Cosa succederebbe con gli affari già conclusi per la prossima stagione. A TMW, nell'intervista di oggi, ne ha parlato l’avvocato Andrea Bozza, dello studio legale Osborne Clarke: “Farei un distinguo. Per i giocatori in entrata a me sembra giuridicamente debole, poco opportuno e lontano dalla lealtà sportiva permettere una lista programmata e concepita per il prossimo anno essere già a disposizione per questa stagione. Chi è stato preso per la stagione 20/21 non può giocare in una competizione valida per la stagione 19/20. In uscita, invece, la situazione mi sembra un po' più complicata. Faccio un esempio: Icardi è attualmente al Paris Saint-Germain, che deve trovare un accordo non solo col giocatore per giocare, ad esempio, la Champions ad agosto, ma anche con l'Inter visto che l'attuale accordo scade il 30 giugno. Per questo motivo la soluzione ideale sarebbe un accordo che permetta l'estensione di tutti i contratti fino alla fine delle competizioni”.