esclusiva Bozza: "Brocchi è il perno di questo Monza che può puntare al doppio salto"

E' solo il primo passo. Adriano Gallliani e Silvio Berlusconi guardano già avanti e nella giornata di ieri - all'indomani della decisione del Consiglio Federale di promuovere nel campionato cadetto le prime dei tre gironi di Serie C - hanno già parlato di futuro: il Monza vuole allestire questa estate una squadra in grado di fare il doppio salto.

Alla guida del Monza anche il prossimo anno ci sarà ancora lui: Christian Brocchi. Non una scelta di comodo ma - ha detto Galliani - un allenatore che gioca con il modulo che a noi piace: il 4-3-1-2.

Brocchi ha superato a pieni voti la prima stagione: prima dello stop, il Monza aveva infatti 16 punti di vantaggio sulla Carrarese seconda in classifica. "Per questo motivo credo che la decisione del Consiglio Federale sia stata giusta. Sarebbe stato iniquo vedere ai play-off una squadra che sul campo ha meritato la promozione diretta", ha detto ai nostri microfoni Andrea Bozza, legale dello studio legale Osborne Clarke che insieme all'avvocato Pierfilippo Capello cura gli interessi di Brocchi.

Galliani ha detto che Brocchi non è stato scelto perché è il cocco del presidente.

"Ma noi lo sapevamo e questo testimonia la linea vincente e visionaria dell'attuale proprietà del Monza. Durante la stagione è un allenatore che appare poco, è volutamente dentro la squadra. Ma ha un grosso bagaglio professionale che deriva in parte da un percorso comune con l'attuale proprietà e in parte da una sua storia personale".

Quali sono i cardini del Brocchi allenatore?

"Si possono riassumere in 5 punti: coesione del gruppo, mentalità vincente, fame in ogni sfida, credo calcistico forte e conoscenze. E' un allenatore che studia molto, sfrutta la tecnologia e lavora sull'analisi dei match. E poi sa tramutare in pratica questi dati".

La Serie B sarà un campionato completamente diverso.

"Il mister la Serie B l'ha frequentata a Brescia per un intero girone, poi un po' di cambiamenti in organico rispetto alle programmazioni iniziali avevano incrinato il progetto. E' un abito con cui lui s'è già vestito ma tra le due esperienze c'è una importante differenza: il progetto. Il prossimo anno ci sarà un traguardo ambizioso ma realizzabile se tutte le componenti - società, giocatori, staff e tifosi - lavoreranno come un gruppo unico".

Ci sarà bisogno anche di un mercato importante.

"Il dottor Galliani ha già detto di voler centrare gli obiettivi nel più breve tempo possibile, vuole provarci e con una dirigenza di questo spessore ed esperienza il Monza può ottenere la promozione. Certo, la società dovrà fare delle scelte sul mercato, la B ha regole diverse rispetto alla C, ma non ho dubbi sul fatto che la dirigenza si muoverà nel migliore dei modi".

Per Galliani, il Monza può diventare la nuova Atalanta.

"Questa dirigenza si dimostra sempre un passo avanti ponendosi obiettivi chiari e realizzandoli. Credo che questo Monza porterà avanti un progetto basato su due punti: sostenibilità e obiettivi chiari, con un organico composto da giocatori forti che possono rappresentare un valore per la società".

Chiusura sul mercato messicano, che tu conosci bene. In questo momento, lavori per uno dei migliori 2002 al mondo: Eugenio Pizzuto.

"E' stato il capitano del Messico Under 17 che nel Mondiale di categoria dello scorso anno è arrivato secondo. Lui fu eletto miglior centrocampista del torneo e, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione di club europei e italiani. Credo che presto per lui arriveranno offerte importanti: ha praticamente recuperato dall'infortunio rimediato a febbraio e ha doppio passaporto. Sentiremo molto parlare di lui nelle prossime settimane...".