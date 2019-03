TMW - Azzurri in partenza per Udine, Florenzi rientra a Roma

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Azzurri in partenza questa mattina per Udine, dove domani sera allo stadio “Friuli” è in programma l’esordio nelle qualificazioni verso Euro 2020. Nel pomerigggio conferenza stampa del CT e di capitan Chiellini e allenamento allo stadio. Il calciatore della Roma Alessandro Florenzi, che ieri aveva interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro, questa mattina ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano ed è tornato a Roma per proseguire le cure del caso.