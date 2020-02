vedi letture

tmw Biraghi: "Possiamo ribaltare, in campionato abbiamo vinto 3-1 al San Paolo"

Cristiano Biraghi, terzino dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita contro il Napoli in Coppa Italia: "Non deve essere una scusante ma il derby è una partita che toglie tante energie, fisiche e mentali. Quella di domenica sarà una partita importante, ma ci teniamo alla Coppa".

L'Inter può qualificarsi comunque?

"Proveremo a ribaltarla, in campionato abbiamo vinto 3-1. Analizzeremo la partita domani, abbiamo avuto diverse occasioni e non meritavamo sconfitta".

Il Napoli si è difeso molto.

"Si sono messi in 10 dietro la linea della palla, è palese che abbiano pensato solo a difendersi. Sono stati bravi, dovevamo sfruttare qualche occasione".

Stasera si è anche vista la difesa a 4. Può essere un'opzione per il futuro?

"Non lo so, è compito del mister prendere queste decisioni".