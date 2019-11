© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’ex attaccante di Atalanta e Genoa Sasa Bjelanovic, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato della gara di ieri fra SPAL e Genoa, a cui ha assistito: “Una partita tipica delle squadre che lottano per non retrocedere. Equilibrata, tirata e decisa dagli episodi. La SPAL dopo il vantaggio pensava che la gara fosse finita e invece è stata punita subito alla prima disattenzione. Ho visto due squadre un po' in difficoltà sul piano del gioco e mi aspettavo qualcosa in più vista l’importanza dei punti. Per entrambe sarà dura non dico salvarsi, ma andare avanti così. Penso che entrambe abbiano bisogno di rinforzi”.