TMW - Bologna, accordo col Bruges per Denswil: i dettagli

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna è pronto a chiudere per Stefano Denswil. Classe '93, difensore scuola Ajax, saluterà il Club Brugge dopo cinque stagioni. Per convincere il club belga, i rossoblù hanno messo sul piatto un'offerta da 3 milioni più 300mila euro di bonus. Accettata, anche perché il contratto del giocatore è in scadenza nel 2020. Trovato l'accordo tra società, da definire quello con Denswil: si tratta sulla durata, ma la fumata bianca è vicina.