© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel della Roma, in prestito alla Sampdoria, entra con forza nella lista dei desideri di Sinisa Mihajlovic, di Walter Sabatini e del Bologna. L’attaccante francese, in Italia anche con le maglie di Cesena e Sassuolo, è il primo nome per rinforzare il reparto avanzato del club emiliano in estate. E i contatti hanno già preso il via.