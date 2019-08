TMW - Bologna, De Leo: "Mihajlovic orgoglioso dei ragazzi. Bene Destro"

Fonte: Dall'inviato a Bologna, Claudia Marrone

Dopo il 3-0 rifilato al Pisa in Coppa Italia, l'allenatore in seconda del Bologna Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa: "È stata la prima uscita ufficiale, ci tenevamo subito a far bene e i ragazzi hanno tenuto una buona tensione agonistica, come vuole il mister. Riusciamo a produrre molto, questo è un vantaggio per noi che va alimentato, ma per migliorare gli equilibri dobbiamo anche vedere la difesa, per quanto poi conti l'atteggiamento globale e noi dei singoli reparti. Per questo conta il gioco di squadra: ci alleniamo con grande intensità, nessuno si risparmia, e alla lunga questa è l'arma vincente. Il Pisa? Ci aspettavamo una buona squadra che ci avrebbe fatto soffrire, finché siamo stati bravi nelle pressioni abbiamo tenuto il pallino del gioco, ma quando ci abbassiamo troppo concediamo spazi. Su questo dobbiamo migliorare, ma di fronte avevamo un Pisa che sa esprimere una certa identità, a loro vanno i complimenti. Mihajlovic? In tempo reale ci comunicava le sue sensazioni, e noi cercavamo di concretizzare i suoi messaggi, ma per fortuna ci conosciamo e sappiamo anticipare le sue idee. Credo sia orgoglioso dei ragazzi, di tutto il gruppo di lavoro. Destro? Ho visto una buona gara da parte sua. Davanti abbiamo diverse soluzioni, e questa è una fortuna".