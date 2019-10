TMW - Bologna, Di Vaio: "Squadra e ambiente stanno dando tutto"

Fonte: dal nostro inviato Dario Ronzulli

Marco Di Vaio, ex attaccante e attualeclub manager del Bologna, ha parlato alla vigilia della sfida contro le leggende del Real Madrid per festeggiare i 110 anni del club emiliano: “Mentalmente sono pronto, fisicamente non so. Mi sono allenato in palestra e a padel, ma non so l’altro giorno quando ho ritoccato il pallone è stato un disastro e mi sono un po' depresso. Non vedo l’ora di vivere questa emozione bellissima. Sono passati 7-8 anni dall’ultima volta al Dall’Ara e non vedo l’ora. Quelli del Real Madrid giocano molte più gare durante l’anno e quindi si tengono in forma, mentre noi abbiamo portato tanti giocatori perché così faremo tanti cambi, siamo 24-25 in rosa, e cercheremo di prenderli sulla corsa. Vogliamo fare una bella gara per i nostri 110 anni, non c’è voglia di perdere".

Anche domenica avete vissuto tante emozioni col ritorno di Mihajlovic in panchina

"Il mister ha voluto partecipare alla gara a tutti i costi, c’è stata grande emozione quando i ragazzi lo hanno rivisto. E prima ancora coi tifosi delle due squadre che sono saliti a San Luca. Poi l’entrata in campo e la partita che è stata molto emozionante. Abbiamo fatto un grande primo tempo e giocato meglio fino alla loro espulsione. Poi loro ci hanno chiuso gli spazi come successo a Udine e rimasti in 10 contro 10 è successo di tutto. C’è stato il rigore loro e noi che abbiamo sfiorato il terzo gol, è stata una bella partita giocata a viso aperto e alla pari con una squadra molto forte come la Lazio. Sono convinto che la squadra nonostante la problematica del mister sta dando tantissimo e va dato merito e onore ai ragazzi, allo staff e ai tifosi che ci sostengono sempre ed è fondamentale perché stiamo vivendo qualcosa di unico”.