© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Denswil al Bologna, operazione chiusa in questi minuti. L'offerta definitiva del club rossoblù, che con l'ultimo rilancio ha messo sul piatto un ingaggio da un milione di euro bonus compresi, ha portato alla definitiva fumata bianca: per il difensore contratto di tre anni, un accordo che verrà sottoscritto dopo le visite mediche fissate per venerdì.

Al Club Brugge sei milioni di euro per la cessione del difensore classe '93, più 300mila euro di bonus legati a obiettivi già fissati.