© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuove sul mercato del Bologna, che studia il panorama sudamericano in cerca di nuove idee: l'ultima risponde al nome di Francisco Ginella, prodotto del settore giovanile del Montevideo Wanderers. Il mediano classe 1999 uruguaiano, già 14 presenze e 1 gol con la Nazionale Under 20 della Celeste, ha passaporto italiano e per questo è rientrato nelle mire dei felsinei.