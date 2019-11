Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vent'anni e le credenziali per essere uno dei nuovi talenti del calcio uruguaiano. Francisco Ginella è da tempo un uomo mercato, seguito dalle società italiane. Nato a Montevideo, parte della Nazionale Under 20 e ora pronto per l'Under 23 della Celeste, è nato e cresciuto con uno dei club più floridi di talenti del calcio uruguaiano come i Montevideo Wanderers.

Passaporto italiano Centrocampista centrale, accomunato per tratti tattici anche alla sorpresa Naithan Nandez del Cagliari, è da tempo nel mirino dei club di Serie A. Il Bologna ha preso informazioni, è stato proposto anche alla Fiorentina e durante i viaggi sudamericani anche altre società lo hanno visionato. Il club di Montevideo è disposto alla cessione di uno dei suoi talenti più brillanti già a gennaio.