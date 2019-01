© foto di Federico Gaetano

In uscita dal Betis Siviglia, Ryad Boudebouz potrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Il Bologna sta valutando la possibilità di portare il calciatore classe '90 in Italia: Inzaghi è alla ricerca di un centrocampista offensivo con le sue caratteristiche e proprio in queste ore le due società stanno trattando.