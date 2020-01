Fonte: Tommaso Maschio

Aleksandar Dragovic è nel mirino del Bologna e nel corso delle prossime ore i rossoblù potrebbero provare l'accelerata decisiva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore del Bayer Leverkusen potrebbe arrivare in Italia in questo mercato di gennaio e in questo senso è previsto un incontro già oggi tra i club per parlare del trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto del giocatore alla corte di Sinisa Mihajlovic, dopo che nei giorni scorsi c'era stato già il colloquio tra i dirigenti del Bologna e l'agente del calciatore.