TMW - Bologna, Sabatini: "Tomiyasu da Manchester Utd. Serve un centrale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il coordinatore dell'area tecnica di Bologna e Impact, Walter Sabatini, intervenuto alla mostra di Villa delle Rose ha analizzato i possibili obiettivi di mercato della finestra di gennaio, oltre ad escludere la possibilità di arrivare a Ibrahimovic: "Qualcosina riusciremo a fare, con un paio di operazioni 'immaginifiche' che non comportino uno sforzo eccessivo per il presidente. Io sono un tipo fortunato, e anche a Bologna la mia fortuna arriverà. Sono solo in aspettativa. Dijks? E' una perdita rilevantissima, anche se Krejcì non mi sta dispiacendo. Faremo il punto con il Mister per ascoltare le sue necessità. Questione attaccanti? So bene che abbiamo dovuto chiedere a Palacio di giocare anche quando non era nel massimo delle condizioni per farlo, ma è sempre bello veder giocare Rodrigo. Tomiyasu? Giocava da centrale ma abbiamo scoperto che è anche un grande terzino, è ai livelli da Manchester United. Difesa costruita male? Ripeto, ci confronteremo con il Mister e capiremo come muoverci. Se mi chiedete se arriverà un centrale vi dico probabile di sì, ma devo avere prima la conferma di Sinisa. Dominguez sta per arrivare a prescindere, sarà a giorni a Bologna per conoscere la squadra e studiare l'italiano, anche se a onor del vero lo sta già facendo. Non è da contare come operazione di gennaio".