TMW - Bologna, Soriano: "Sorpresi dall'atteggiamento della Fiorentina"

A margine del pari con la Fiorentina, in casa Bologna ha parlato Roberto Soriano: "Siamo contenti perché abbiamo raddrizzato la gara alla fine, ma sicuramente meritavamo di più, la Fiorentina è arrivata qui a fare barricate, e questo ci ha sorpreso, con il cambio di allenatore di solito si vedono squadre più aggressive: abbiamo fatto un po' fatica, ma abbiamo avuto tanto possesso palla, calci da fermo e questo nel computo di una gara aiuta. Io oggi spesso mi sfilavo per prendere la palla, ma trovavamo sempre qualcuno davanti, e non era facile. Quindi il pari va bene, il mister era contento anche se, dati alla mano, qualcosa in più sperava. L'inserimento a gara in corso di calciatori offensivi è stata la mossa che ci ha aiutato: come dice il mister, non dobbiamo aspettare qualcosa, ma dobbiamo andare a prendercelo".

In merito al definitivo rientro di Mihajlovic in panchina: "Bisogna fare i complimenti allo staff che, quando non c'era il mister, ha fatto un grandissimo lavoro, come lo abbiamo fatto noi. A breve saremo al completo, rientreranno anche degli infortunati, speriamo di fare di più nel girone di ritorno".