TMW - Braccio di ferro Fares-SPAL: vuole andar via, Sassuolo in pressing

Mohamed Fares vuole cambiare aria. Dopo un'ottima stagione alla SPAL agli ordini di mister Semplici l'esterno classe '96 - attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria - vuole cambiare aria anche grazie alle diverse proposte arrivate in queste settimane.

Ad oggi, l'offerta più importante è stata quella del Sassuolo: 10 milioni di euro cash più il cartellino di uno tra Babacar e Di Francesco. Un'offerta molto allettante, che però la SPAL ha deciso di non accettare perché, nell'estate del probabile addio di Lazzari (Lazio in pole), non vorrebbe privarsi anche di Fares. Il calciatore è però di idea diversa, il braccio di ferro è in corso.