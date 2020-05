tmw Branco: "Perché le critiche a CR7? Nessuno in pericolo per i suoi allenamenti a Madeira"

Nel corso dell'intervista concessa oggi a TMW, il ds portoghese Americo Branco ha parlato anche del "caso" Cristiano Ronaldo , al centro delle polemiche nei giorni scorsi per essersi allenato all'Estádio da Madeira nonostante la quarantena: "Diciamo la verità: tutto ciò che fa CR7 fa notizia. Cristiano è un grandissimo atleta, uno dei più importanti della storia dello sport e, onestamente, non vedo problemi. Allenandosi all'Estádio da Madeira, non ha mai messo a rischio la salute sua o della sua famiglia, così come quella di chi gli sta intorno. La Juventus poi è una società organizzatissima, sarà sicuramente stata d'accordo con lui. Il vero problema semmai sono tutti coloro che si sono travestiti da sportivi per uscire di casa senza motivo durante la quarantena, mica un professionista doc come Cristiano Ronaldo...".