TMW - Torna la Primeira Liga, il ds portoghese Branco: "Così funzionano tamponi e allenamenti"

Torna la Primeira Liga, il ds portoghese Branco: "Così funzionano tamponi e allenamenti"

Nel corso dell'intervista concessa oggi a TMW, il ds portoghese Americo Branco ha commentato così la ripresa della Primeira Liga, attesa per il prossimo 30 maggio, e il protocollo sanitario che tutti i club devono seguire in allenamento e in partita: "Ripartenza? Non è facile esprimersi su questo argomento, la decisione in Francia e in altri Paesi è stata molto più politica che sportiva. Se in Portogallo si è deciso di ripartire, però, significa che saranno assicurate le dovute garanzie a tutti i tesserati e alle persone a loro vicine. Non crediate comunque che la ripresa del campionato qui abbia trovato consensi unanimi: tanti, ancora oggi, si lamentano infatti dello stop definitivo alla seconda e alla terza divisione... È davvero impossibile prendere una decisione che metta tutti d'accordo. Ma ridando il via alla Primeira Liga si minimizzano i danni e, secondo me, è giusto così".

Gli allenamenti, questa settimana, sono ripresi intanto con un protocollo del tutto nuovo.

"Gli allenamenti sono ripresi rispettando il più possibile le misure di distanziamento sociale. Al momento si tratta solamente di sessioni individuali, con gruppi di pochi giocatori nella stessa fascia oraria, anche se questi si allargheranno fino ad arrivare a un vero e proprio lavoro di squadra nel giro di due-tre settimane. Tutti i calciatori poi saranno sottoposti ai test del Coronavirus più volte alla settimana, così come prima di ogni partita. Io non sono uno specialista, ma ho fiducia in chi prende le decisioni nel mio Paese e sono dunque sicuro che il calcio qui ripartirà col minimo rischio, dando sempre la priorità alla salute".