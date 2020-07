tmw Brescia, Balotelli non verrà più convocato. E si allenerà soltanto con chi non gioca

La tempesta si è placata, ma i rapporti tra Mario Balotelli e il Brescia sono ridotti ai minimi termini. Il giocatore è rientrato in gruppo lunedì dopo diverse settimane scandite da allenamenti individuali, dunque il numero 45 sta rispettando il protocollo di gruppo e non quello singolo, osservato durante il periodo post lockdown. Un reintegro in gruppo parziale quello dell'attaccante biancoblù, visto che si allenerà soltanto con chi non gioca e con chi dovrà recuperare dagli infortuni. Balo non rientra tra i calciatori convocabili, anche se sarà a disposizione dello staff tecnico e di mister Lopez.

Fuori dal progetto tecnico? La posizione del club non è stata ufficializzata, ma ormai SuperMario non fa più parte del progetto tecnico. Gli eventi delle ultime settimane hanno giocato un ruolo fondamentale, dunque le speranze di un reintegro totale e di un utilizzo del calciatore nell'ultima parte di stagione sono ridotte al lumicino, nonostante la parziale apertura arrivata negli ultimi giorni.

Momento dei saluti - Il contratto di Balotelli si rinnova soltanto in caso di permanenza in serie A, ma visti gli ultimi accadimenti ci potrebbe essere una decisione differente rispetto agli accordi presi ad inizio stagione. Ormai il giocatore è sempre più lontano da Brescia e a fine campionato sarà il momento di salutarsi, con tutti i rimpianti del caso.