tmw Brescia, Balotelli torna ad allenarsi. Differenziato per il numero 45, ma c'è aria di rottura

Mario Balotelli e il Brescia, una storia d'amore non a lieto fine. Dopo l'assenza dagli allenamenti collettivi di ieri, il giocatore si è presentato questa mattina a Torbole per una seduta di lavoro differenziata. Il numero 45 lunedì ha effettuato un lavoro in palestra, mentre ieri non si è presentato al campo di Torbole Casaglia: a quanto pare l'attaccante azzurro ha avuto problemi intestinali. Questa mattina SuperMario ha effettuato una seduta personalizzata, ma ormai c'è aria di rottura. Si parla anche di risoluzione del contratto al termine della stagione, ormai la spaccatura tra calciatore e società è netta.