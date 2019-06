TMW - Brescia, Cellino: "Nessuna offerta per Tonali, resta con Morosini"

Fonte: Antonio Vitiello

Il patron del Brescia Massimo Cellino, raggiunto da TMW dopo la riunione di Lega, ha parlato così delle strategie in vista del prossimo campionato di Serie A: "Il mio Brescia ha bisogno di rinforzarsi un po', non cediamo nessuno, ma prendiamo qualcuno che possa aiutarci a essere ancora più competitivi".

Magnani è un nome buono in entrata?

"Non lo conosco. Quello che leggete sui giornali non è quello che compro".

Balotelli?

"Il Brescia ha un presidente diverso adesso, ora li pago i conti (ride, ndr)".

Sorrentino?

"Ho già dato col padre tanti anni fa al Cagliari, parliamo di cose serie".

Stadio?

"Siamo nella m***a. Siamo in una situazione di stallo, speriamo di essere pronti per l'inizio del campionato".

Morosini resta?

"Deve fare meglio, rimarrà con noi. L'abbiamo pagato dei bei soldini e deve farli fruttare meglio. Terremmo Morosini e tutti gli altri sotto contratto".

Offerte per Tonali?

"Non me ne sono arrivate. I soldi non giocano".

Vendere Tonali ora per poi tenerlo in prestito a Brescia?

"Faccio questo lavoro da 30 anni, le cavolate le ho già fatte (ride, ndr)".