TMW - Brescia e SPAL su Brian Montenegro. Ha il passaporto comunitario

Il paraguaiano Brian Montenegro, attaccante di proprietà dell'Olimpia Asunçion, piace a molti club del Vecchio Continente. Classe 1993, prima punta accostato più volte a Lautaro Martinez, è seguito da Norwich e Brighton in Inghilterra, mentre in Italia piace a Brescia e SPAL. Il calciatore ha passaporto comunitario (italiano) e per questo è un'occasione appetibile per il mercato di gennaio.