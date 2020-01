© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Operazione molto avviata con l’Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il Birmingham tenta il sorpasso last minute. Inserimento di queste ore per Leonardo Morosini. Un tentativo che il club inglese, forte dei rapporti tra l’allenatore della squadra e il Presidente Cellino, vorrebbe far diventare qualcosa di più concreto. L’entourage di Morosini è segnalato a Brescia, contatti per definire il futuro del centrocampista. L’Ascoli attende e resta comunque in pole. Ma il Birmingham prova l’inserimento a sorpresa.