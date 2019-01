TMW - Brighton, incontro per il futuro di Schelotto. SPAL alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un incontro per il futuro. Summit tra l’entourage di Ezequiel Schelotto e il Brighton per valutare programmi e progetti comuni. Schelotto potrebbe avere richieste, la società inglese al momento non sembra orientata ad opporsi ad un’eventuale cessione. Ma non va esclusa la possibilità che resti anche perché il Brighton sta valutando altre cessioni. Dal summit emergerà quale sarà il futuro di Schelotto. Ore calde. E la SPAL resta alla finestra...