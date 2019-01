TMW - Brignoli: "A Palermo per arrivare in A e giocare con continuità"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

Il suo gol contro il Milan è ancora impresso nella memoria di tutti. Non capita tutti i giorni che un portiere segni in Serie A, ma Alberto Brignoli è riuscito nell'impresa. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'estremo difensore del Palermo ha rivissuto quei momenti a margine di un evento targato Panini: "È stata un'emozione particolare, unica. Non penso che mi ricapiterà e verrò ricordato per questo, anche se sono tanti anni che gioco a questi livelli. La sosta? È lunga per chi guarda, ma abbiamo giocato il 30 l'ultima partita e riprendiamo il 18. Va bene perché dà tempo di staccare e ci sta. Per l'ambiente è importante tornare in A, io non ho mai vinto la Serie B e siamo in un buon periodo. Pensiamo all'obiettivo, dobbiamo lavorare: solo così otterremo risultati importanti. Il passaggio di proprietà? Abbiamo sempre tutto a disposizione, non ci manca nulla. Il presidente Zamparini era sempre presente, al momento il cambio non l'abbiamo fisicamente avvertito, sono cose che ci interessano ma non troppo. Pensiamo solo a lavorare per tornare in Serie A. La promozione è l'obiettivo principale, ho scelto Palermo per arrivare in A e affermarmi. Non ho avuto continuità negli anni scorsi, ho giocato poco nel massimo campionato e ora spero che questo percorso mi dia questa occasione".