tmw Brocchi: "Non ho sentito Ibrahimovic. Ma questo Monza non pone limiti al suo futuro"

Christian Brocchi, tecnico del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Nel corso della chiacchierata c'è statao anche spazio per il tema Zlatan Ibrahimovic e su un possibile futuro nel club di Silvio Berlusconi. "No, non l'ho sentito. Si parla tanto di questa cosa. L'ho già detto in altre situazioni. Questo club non si pone limiti a quella che vuol essere la sua strada. Ci sarà tempo e modo di fare tutto questo ma ora siamo anni luce dal pensare a questa situazione. Vinciamo la battaglia contro il virus, poi riprendiamo a riflettere anche sui sogni del Monza".

