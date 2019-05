Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Cabrini, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato durante l'evento a Milano "Special Team Legends", queste le sue parole raccolte da TMW: "Vogliamo far capire alle nuove generazioni, ai giovani d'oggi, cosa significa indossare la maglia della Nazionale. Sono stato presidente degli ex calciatori: le famiglie sono distrutte e c'è la necessità di aiuto da parte di tutti. La Federazione ha capito le problematiche che ci sono alle spalle di tutto questo e ringrazio il presidente Gravina di aver pensato a me".