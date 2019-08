Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Un nuovo portiere per il Cagliari: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è accordo totale per l'arrivo di Robin Olsen dalla Roma, in prestito secco, al club rossoblù. Affare in dirittura d'arrivo, il portiere svedese è pronto ad affrontare una nuova avventura in Sardegna.