Novità su Luca Cigarini, regista di casa Cagliari. In scadenza con la formazione sarda, il calciatore avrebbe estimatori sia in Italia che all'estero. In Turchia piacerebbe al Fenerbahce, che però ha in ballo anche l'arrivo sub iudice di Ricardo Rodriguez dal Milan. In Italia ci sarebbe il Parma.