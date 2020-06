tmw Cagliari, continua il focus di Zenga sulla tattica con l'Hellas nel mirino

vedi letture

Una settimana trascorsa a metabolizzare sempre più i nuovi dettami tattici di Walter Zenga, in vista della tanto agognata ripresa della Serie A. In casa Cagliari procede spedito il programma di lavoro predisposto dal nuovo tecnico rossoblù insieme al suo staff: inizio di settimana sotto il sole di Asseminello, chiusura (oggi e domani) al pomeriggio sul prato della Sardegna Arena, per riprendere confidenza con le misure del terreno di gioco e con la struttura, in vista del ritorno in campo previsto il prossimo 20 giugno contro l'Hellas Verona. Alla presenza del patron Tommaso Giulini e del direttore generale Passetti, anche oggi tanta tattica e pallone sempre tra i piedi per Nainggolan e compagni sotto lo sguardo vigile di Zenga e soci: non mancano i momenti di "svago" all'interno delle sedute, come le partitelle a basket utili anche a cementare ulteriormente il gruppo rossoblù. Quasi ogni giorno susseguono le partitelle a ranghi misti, per provare soprattutto nuovi accorgimenti tattici.

Out solo i lungodegenti – Alla ripresa mancheranno soltanto i lungodegenti Pavoletti e Faragò, alle prese rispettivamente con il recupero post operatorio per gli interventi a ginocchio e anca: un en plein che non può che far piacere all'Uomo Ragno e ai suoi, che hanno allargato la rosa grazie agli otto ragazzi della Primavera allenata fino a tre mesi fa da Max Canzi.

L'Hellas Verona nel mirino – Abbondanza dunque, in vista di un tour de force che per i rossoblù inizierà con il recupero di Verona contro l'Hellas, una trasferta che porta alla mente il ritiro anticipato di Coccaglio e il rinvio del match a causa dei primi effetti dell'emergenza coronavirus. Allora c'era ancora Rolando Maran sulla panchina cagliaritana, mentre il prossimo sabato 20 giugno toccherà a Zenga sedervisi per il suo esordio ufficiale con i colori rossoblù. E che farà di tutto per arrivare a quella data con i suoi ragazzi al massimo della forma, per non toppare il tanto atteso ritorno in campo dopo tre mesi di stop, con il solito avvicinamento: da lunedì a giovedì ad Asseminello, venerdì e sabato alla Sardegna Arena, con il possibile inserimento di un doppio allenamento in settimana.