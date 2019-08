TMW - Cagliari, domani Nainggolan atterra in Sardegna

Fonte: Francesco Aresu

Ormai è questione di ore per il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari, a distanza di cinque anni dal momento in cui il centrocampista belga ha abbandonato la Sardegna. Domani è il giorno previsto per il suo arrivo: il Ninja, secondo quanto apprende TuttoMercatoWeb.com, atterrerà domani all'aeroporto di Cagliari intorno all'ora di pranzo.