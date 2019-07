TMW - Cagliari, Giulini: "Voglio subito vincere contro il Brescia"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto a margine della presentazione del calendario di serie A. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Ripartiamo subito con due partite in casa, abbiamo il derby con Cellino e poi quello con Barella. Saranno due partite emotivamente molto sentite, speriamo di raccogliere tanti punti in casa: nel nostro stadio costruiremo la salvezza. L'obiettivo è quello di restare in serie A, poi se riusciremo a fare qualcosa di più tanto meglio.

Il ritorno di Barella? Sarà molto strano: è cresciuto da noi, dopo così tanto tempo non è stata semplice la sua decisione. È stato anche molto bravo anche per come si è comportato durante il mercato: vuole benissimo al Cagliari, anche l'anno scorso aveva avuto un'offerta clamorosa dall'Atletico Madrid, ma ha deciso di restare senza fare problemi. Mi auguro che venga accolto alla grande dai nostri tifosi.

Cellino ha detto che a volte si sente ancora il presidente del Cagliari? Gli faccio tanti auguri, è tornato in serie A con il Brescia: spero di fare una grande partita, spero in una bella vittoria alla prima giornata.

Il possibile ritorno di Nainggolan? È qualcosa di estremamente complicato, anche se sono convinto che se dovesse lasciare l'Inter, il Cagliari è la piazza più congeniale per lui. Anche se oggi posso dire che è fantacalcio. Abbiamo chiuso per Rog, forse nei prossimi giorni riusciremo a chiudere anche per Nandez"