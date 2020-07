tmw Cagliari, Joao Pedro: "Grande cuore, abbiamo voluto fortemente il pareggio"

vedi letture

Il capitano del Cagliari Luca Ceppitelli ha commentato in zona mista il pareggio di oggi contro il Sassuolo (1-1): “Oggi ci è voluto grande cuore, abbiamo affrontato un squadra che era in ottima forma. Credo che abbiamo fatto un’ottima partita, all’inizio abbiamo sofferto e fatto fatica a prendere le misure, poi siamo rimasti in dieci ed è venuta fuori la squadra. Abbiamo voluto fortemente il pareggio. In parte l’avevamo preparata così, loro sono bravi nel possesso e l’idea era quella di lasciargli un po’ il pallino del gioco, poi magari forse ci siamo schiacciati un po’ troppo e infatti nel secondo tempo abbiamo capito che era il caso di alzare il ritmo. Sono d’accordo che in casa possiamo fare un altro tipo di gioco, ritrovando magari un po’ la condizione che ci manca. Carboni? È un grandissimo, ha fatto belle partite. Sono errori che possono capitare ad un giovane, ma crescerà e diventerà un bel giocatore”.