TMW - Cagliari, Mattiello: "Ora mi auguro di poter dare il mio contributo"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Mattiello, difensore del Cagliari, ha parlato stasera di razzismo e non solo nel corso di un incontro su immigrazione e integrazione organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eulalia: "Sono dell'idea che sia giusto parlarne invece, è giusto non calcolarli ma poi questi prendono coraggio visto che nessuno fa niente. Parlandone e sensibilizzando, magari ci possono pensare due volte prima di fare certe uscite, visto che l'argomento è sulla bocca di tutti. Ci fa piacere essere qui e parlare di questi argomenti. Il campionato? Sono felice perché sono parte del Cagliari, ovviamente per ora ho avute poche possibilità di giocare ma il campionato è ancora lungo e mi auguro di poter dare il mio contributo da qui alla fine".