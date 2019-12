TMW - Cagliari-Nandez, nuovo caos: scoppia il caso diritti d’immagine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua ancora il caos attorno a Nahitan Nandez. Mentre il Cagliari vorrebbe sistemare la situazione contrattuale del giocatore viste alcune divergenze tra le parti risalenti al momento della firma, scoppia un altro caso legato ai diritti d’immagine. La società sarda infatti avrebbe acquisito i diritti d’immagine del calciatore non rispettando tutti i passaggi necessari. Così il Tribunale di Cagliari ha fissato un’udienza per il 14 gennaio. Intanto Nandez - che in questi giorni non potrà comparire sui social network del Cagliari e nelle riprese audio e video - sembra sempre più orientato a rompere il legame con il club di Giulini muovendo anche dei passi formali per il contratto di lavoro firmato in estate. Napoli e Inter studiano la situazione per il futuro. Il caso Nandez a Cagliari non si ferma. E sembra destinato a far parlare ancora a lungo...