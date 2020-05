tmw Cagliari, Otavio seguito per la fascia. Può essere il nome giusto se parte Pellegrini

Ieri il brasiliano del Wolfsburg, Paulo Otavio, si è fatto male durante la partita di Bundesliga contro l'Augsburg e probabilmente dovrà rimanere fermo a lungo. Da capire l'entità dell'infortunio, ma per la prossima stagione non dovrebbe avere problemi a rientrare. In ogni caso nelle scorse settimane c'è stato un contatto con il Cagliari, tanto che sembrava potesse essere la principale alternativa in caso Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus, dovesse andarsene. Il Cagliari ovviamente tenterà di trattenere l'ex Roma. L'Atalanta lo ha visionato in un paio di occasioni ma non è intenzionata ad affondare il colpo in caso di addio di Gosens.