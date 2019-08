TMW - Cagliari-Pellegrini, ok della Juve. Ora si cerca l'accordo col giocatore

© foto di Federico Gaetano

Da oramai qualche giorno il Cagliari ha deciso di accelerare con la Juventus per Luca Pellegrini, esterno mancino arrivato in bianconero dalla Roma (nell'operazione Spinazzola). L'esperienza a Cagliari negli ultimi mesi dello scorso campionato ha lasciato ottimi ricordi nelle idee del tecnico Maran e della dirigenza, da qui la scelta di spingere per il ritorno del classe '99.

L'ok della Juventus c'è già, mentre ancora non è stata trovata la quadratura fra l'entourage del giocatore (gestito da Mino Raiola) e la società sarda. Già in queste ore sono attesi nuovi contatti in merito fra le parti con la volontà comune di chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana.