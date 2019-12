TMW - Cagliari, Rog: "Non molliamo mai, lo abbiamo dimostrato ancora"

Fonte: Antonio Parrotto

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog commenta in zona mista il pareggio ottenuto all'ultimo secondo sul campo del Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Vi state specializzando in rimonte impossibili"E' una squadra che non smette mai di crederci, nel primo tempo non abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto troppo, poi in spogliatoio ci siamo detti che dovevamo fare di tutto per rimontare e ci siamo riusciti"

Paura sul rigore? "Lykogiannis ha detto che non la aveva presa, poi ero tranquillo perché sapevo che Rafa è bravo sui rigori. Come ho detto non molliamo mai"

Ci avete creduto fino alla fine: "Come ho detto, non smettiamo mai di crederci"

Avete fatto un monumento a Ragatzu dentro lo spogliatoio? "Siamo tutti contentissimi per lui, se lo merita anche in allenamento da sempre il 100%"

Sono 13 risultati utili consecutivi e rimanete al quarto posto: "E' bello sentirlo, stiamo facendo bene e cerchiamo sempre di migliorare. Questo si vede sul campo, non molliamo e riusciamo a continuare con i risultati positivi"

Questo può essere l'anno della tua consacrazione? "Sono contento di giocare e della continuità, mi trovo bene con il gruppo e la società"